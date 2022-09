एमपी में काम, यूपी व छग को दे रहे करोड़ों का राजस्व

प्रदेश के सभी सीमावर्ती जिले प्रभावित, सिंगरौली सबसे ज़्यादा

कोल परिवहन में लगे 1200 से अधिक वाहनों में 90 फीसदी से अधिक का पड़ोसी राज्यों में पंजीयन ....

सिंगरौली. लोडिंग-अनलोडिंग का काम स्थाई रूप से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन पंजीयन शुल्क के रूप में राजस्व पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं। बात कोयला व रेत परिवहन जैसे अन्य दूसरे कारोबार में लगे भारी वाहनों की कर रहे हैं। यहां की सडक़ों पर फर्राटा भरने वाले 90 फीसदी से अधिक वाहनों का पंजीयन उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ में हैं।

Vehicle transport in MP, revenue of crore given to UP-Chhattisgarh