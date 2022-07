अध्यक्ष का गांव ही बिजली से वंचित, हर घर में नल से जल पहुंचाना बड़ी चुनौती

जिला सरकार से ग्रामीणों को हैं ढेरों उम्मीद, 8 अगस्त से शुरू होगा कार्यकाल .....

सिंगरौली. जिला सरकार की नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उनकी टीम से ग्रामीणों को बड़ी उम्मीद है। ग्राम विकास सहित ग्रामीणों की जरूरत को पूरा करने के साथ वंचित गांवों में बिजली आपूर्ति और हर घर में नल से जल पहुंचाना बड़ी चुनौती है। खासतौर पर प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के चलते कांग्रेस समर्थित टीम के लिए प्रस्तावों को तेजी के साथ अमल में लाना आसान नहीं होगा।

Villagers have high hopes from district govt, tenure start from August 8