बलिया नाला न हुआ निर्मल, न ही ओबी से सुरक्षा के हुए इंतजाम

कागज तक सीमित कलेक्टर का निर्देश

सरकारी तंत्र के साथ मनमानी पर उतारू कंपनियां, सख्ती की जरूरत

सिंगरौली. सरकारी तंत्र हो या फिर कंपनियां, हर कोई मनमानी पर उतारू है। कलेक्टर के निर्देश भी हवाहवाई साबित हो रहे हैं। बारिश के मद्देनजर ओबी व फ्लाईऐश डैम से सुरक्षा की बात हो या फिर प्रदूषण कम करने की। जिम्मेदार अधिकारी निर्देश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सीधी-सिंगरौली हाईवे जैसे दूसरे निर्माण कार्यों में भी जबरदस्त लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में अब जरूरत सख्ती बरतने की है। क्योंकि मनमानी कार्य से एक ओर जहां व्यवस्था बेपटरी हो रही है। वहीं दूसरी ओर पब्लिक को भी परेशानी झेलना पड़ रहा है।

Violence of collector order: Ballia drain was neither clean, nor security arrangement