50 लाख के लिए युवक को ब्लैकमेल कर रही थी, खुद के जाल में फंसी महिला

मोरवा पुलिस ने किया गिरफ्तार, नकदी करीब एक लाख सहित मोबाइल व दबोचे गए सहयोगी ....

सिंगरौली. युवक को 50 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रही महिला खुद के जाल में फंस गई और पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दो सहयोगियों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपियों के कब्जे से करीब एक लाख रुपए नकदी सहित दो मोबाइल जब्त किया है।

was blackmailing young man for 50 lakhs, woman caught in her own trap