हवा ही नहीं उर्जाधानी में पानी भी प्रदूषित, पेयजल स्रोत हो रहा जहरीला

प्रदूषित हवा को शुद्ध करने की कोशिश जारी, पानी की चर्चा तक नहीं

नालों के जरिए पेयजल के एक मात्र स्रोत रिहंद जलाशय में जा रहा कोल खदानों व कोल वाशरी का ऑयल व ग्रीसयुक्त पानी ....

सिंगरौली. कोयला व विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की नगरी ऊर्जाधानी में हवा ही नहीं पानी भी प्रदूषित है। हवा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कोशिश जारी है। दावा है कि अधिकतम वर्ष 2024 तक जिला वायु प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा। यह बात और है कि लगातार प्रदूषित हो रहे पेयजल के इकलौते जलस्रोत रिहंद जलाशय को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की चर्चा तक नहीं की जा रही है।

Water in Urjadhani is polluted, drinking water source is poisonous