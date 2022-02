Singrauli: लहलहाती फसल पर मौसम की मार, ओलावृष्टि से तबाह हुआ किसान

पूरे दिन में तेज धूप, शाम को अचानक घिर आए काले बादल, बारिश के साथ जिले भर में हुई गिरे ओले ....

सिंगरौली. शहर सहित ग्रमीण अंचल में दिन में तेज धूप खिली रही। वहीं शाम होते ही आसमान में काले बादल छाए रहने के आंधी व बारिश के साथ ओले गिरे। जिससे किसान तबाह हो गए हैं। ज्ञात हो कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बादल छाया हुआ है। गुरुवार को अचानक जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे।

Weather hit on crop, Singrauli farmer was devastated by hailstorm