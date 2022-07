मिट्टी के लड्डू अभियान से जुड़ीं महिलाएं व युवा, बनाए सीड बॉल

पत्रिका प्रोग्रेसिव माइंडसेट अभियान ....

Published: July 30, 2022 12:50:49 am

सिंगरौली. पत्रिका प्रोग्रेसिव माइंडसेट के तहत गुरुवार को महिलाओं व युवाओं ने मिलकर सीड बॉल बनाए। मिट्टी के लड्डू अभियान से जुडऩे हुए सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। स्वतंत्र समाज सेवा समिति के सदस्यों ने अभियान से जुड़ते हुए कहा कि वह खुद इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। समिति कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सदस्यों ने मिलकर 200 से अधिक सीड बॉल तैयार किए। एक दिन के अंतराल पर सीड बॉल का रोपण किया जाएगा।

Women-youth associated with Mitti Ke Laddu campaign, made seed balls