अधर में वर्षों पहले डीएमएफ से स्वीकृत कार्य

पीडब्ल्यू, पंचायत व आरइएस को मिली है जिम्मेदारी ....

सिंगरौली. जिले के विकास संबंधित कार्यों के लिए वर्षों पहले जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) मद से बजट स्वीकृत किया गया, लेकिन तीन वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। अधर में लटके 150 से अधिक कार्यों में करीब दो दर्जन कार्य ऐसे हैं, जिनको लेकर अभी शुरुआत तक नहीं की जा सकी है।

Work approved from DMF in pending years ago in Singrauli