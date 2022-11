अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को रौंदा, मौके पर मौत

- निजी अस्पताल से ड्यूटी कर रात में घर लौट रहा था टूसा गांव निवासी युवक, आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने किया चक्काजाम, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चला विरोध.......

सिंगरौली. अवैध रेत का परिवहन कर रहा तेज रफ्तार ट्रैक्टर वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दिया। जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोडकऱ मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। घटना सासन पुलिया के समीप बुधवार की रात 11 बजे की बताई गई है। गुरुवार की सुबह गुस्साए ग्रामीण व परिजनों ने मार्ग को जाम कर दिया।

जानकारी के मुताबिक टूसा गांव निवासी नीरज दुबे पिता बलिराम दुबे उम्र 27 वर्ष बुधवार की देर शाम ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। तभी सासन पुलिया के समीप रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दिया। जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई।

Youth crushed to death by tractor in MP Singrauli