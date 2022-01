युवाओं को कम ब्याज पर मिले ऋण व अनुदान तो उद्यम शुरू करने लेंगे रुचि

इन्वेस्टर्स मीट के मद्देनजर जुटे स्थानीय उद्यमी .....

Published: January 08, 2022 12:02:02 am

सिंगरौली. शिक्षित युवा खुद का उद्यम शुरू करने के लिए तैयार बैठे हैं। सफल भी होंगे, लेकिन उन्हें शासन-प्रशासन से सहयोग की जरूरत है। कम ब्याज पर युवाओं को ऋण मिले और अनुदान दिया जाए तो युवा वर्ग औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह सुझाव स्थानीय उद्यमियों की ओर से मिला है।

youth get loans and grants at low interest, start enterprise