लंबित प्रकरणों के निराकरण को चलेगा शून्य अभियान

राजस्व न्यायालय में बढ़ते पर प्रकरण पर कलेक्टर ने दिया निर्देश ....

सिंगरौली. राजस्व अधिकारी प्रतिदिन कम से कम सीमांकन के 5 प्रकरणों का निराकरण करें। छह महीने से अधिक समय से लंबित नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन के प्रकरणों को शून्य अभियान चलाकर शून्य किया जाए। राजस्व अधिकारियों को यह निर्देश कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा दिया गया।

Zero campaign will run to resolve pending cases in revenue court