आतंकी घुसपैठ का अलर्ट : राजस्थान के 3 जिलों में बढ़ाई सुरक्षा, जयपुर एयरपोर्ट पर भी प्रशासन सतर्क

आतंकी घुसपैठ का अलर्ट : राजस्थान के 3 जिलों में बढ़ाई सुरक्षा, जयपुर एयरपोर्ट पर भी प्रशासन सतर्क

Rajasthan:Countrywide Alert Sounded After Group of 4 Along with ISI Agent Enter India : जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद देश में आतंकी गतिविधियां तेज होती नजर आ रही है। राजस्थान समेत कई Border से सटे कई राज्यों में आतंकी घुसपैठ का अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट केन्द्रीय खुफिया एजेंसी Intelligence Bureau ने जारी किया है। ऐसे में आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए LoC पर सेना को High Alert जारी किया है।