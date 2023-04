लापता बालिका का 13वें दिन भी सुराग नहीं लगने से लोगों का फूटा आक्रोश, रैली निकाल कलक्ट्रेट पर किया धरना-प्रदर्शन

सिरोहीPublished: Apr 14, 2023 11:12:56 pm Submitted by: Satya Sharma

बालिका को दो दिन में दस्तयाब करने की दी चेतावनी, अधिकारियों के आश्वासन के बाद माने लोग

Angry people protested for the missing girl even on the 13th dayसिरोही. अनादरा थाना क्षेत्र के पामेरा गांव के स्कूल के बाहर से लापता हुई नाबालिग बालिका का 13वें दिन भी सुराग नहीं लगने से जिले के माली समाज के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित माली समाज के हजारों की संख्या में लोगों ने जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर रैली निकाली और धरना-प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया।