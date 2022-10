मुख्यमंत्री गहलोत कल आबूरोड आएंगे, सीएम बनने के बाद पहला दौरा

प्रधानमंत्री के दौरे के एक माह बाद मुख्यमंत्री का आगमन

Chief Minister Gehlot will come to Aburoad tomorrow, first visit after becoming CMआबूरोड (सिरोही). प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल रविवार को आबूरोड का दौरा प्रस्तावित है। गहलोत प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आबूरोड दौरे पर आ रहे हैं। इससे पूर्व गत अगस्त माह में आबूरोड मानसरोवर में आयोजित सेवादल के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिरकत करने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन मुख्यमंत्री की तबीयत खराब होने से दौरा रद्द हो गया था।

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिला व पुलिस प्रशासन की ओर से अधिकारियो की बैठक ली गई। वहीं, मानपुर हवाई पट्टी व मुख्यमंत्री के रात्रि विश्राम स्थान माॅडर्न इंसूलेटर्स परिसर का अधिकारियों ने जायजा लिया। प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत के प्रस्तावित चार दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान 30 अक्टूबर को गुजरात के अरावल्ली जिले के भिलौड़ा में जनसभा को सम्बोधित करने के बाद मुख्यमंत्री शाम चार बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर शाम साढ़े चार बजे आबूरोड पहुंचेंगे। यहां रात्रि विश्राम के बाद 31 अक्टूबर को सुबह 9.30 बजे आबूरोड मानपुर हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर से गुजरात के बनासकांठा जिले के बड़गांव में भारत जोड़ों पदयात्रा में शामिल होंगे। दोपहर बारह बजे बडगांव से रवाना होकर उदयपुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के एक माह बाद मुख्यमंत्री का आगमन अगले वर्ष राज्य में भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा। ऐसे में पड़ौसी राज्य गुजरात में चुनावी कार्यक्रम के बीच जिले में मुख्यमंत्री गहलोत का दौरा कार्यकर्ताओं में चुनाव से पहले जोश भरने का कार्य करेगा। गौरतलब है कि गत 30 सितम्बर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्बाजी सड़क मार्ग से आबूरोड पहुंचे थे। मानपुर हवाई पट्टी पर करीब 10 मिनट के ठहराव के दौरान जनता का अभिवादन कर प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए थे। प्रधानमंत्री के इस दौरे के एक माह के भीतर ही मुख्यमंत्री गहलोत भी गुजरात से आबूरोड दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि अब तक आबूरोड में मुख्यमंत्री की कोई जनसभा या अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है। पढ़ना जारी रखे