चोरी की बाइकें खरीदकर बेचता था कांस्टेबल, पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल सहित पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

- आरोपियों ने एक शोरूम से चुराई थी 11 मोटरसाइकिलें, गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिलें बरामद

सिरोही Published: October 14, 2022 09:23:27 pm

Constable used to buy and sell stolen bikes, police arrested five accused including accused constableसिरोही. सिरोही पुलिस ने शुक्रवार को मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है, जो उक्त चोरों से मोटरसाइकिल खरीदकर आगे बेचने का कार्य करता था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है।

चोरी की बाइकें खरीदकर बेचता था कांस्टेबल, पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल सहित पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

थानाधिकारी पुलिस थाना सिरोही बुद्धाराम ने बताया कि शहर में स्थित एक मोटर साइकिल शोरूम के मालिक मकसूद अली ने थाने में दो अलग-अलग चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एक रिपोर्ट गत 9 जुलाई को दी थी, जिसमें बताया कि उसके शोरूम से 6 नई मोटर साइकिलें अज्ञात चोर चुरा ले गए। जबकि 13 अक्टूबर को शोरूम से 5 नई मोटरसाइकिलें चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वृत्ताधिकारी सिरोही पारस चौधरी के सुपरविजन व थानाधिकारी सिरोही बुद्धाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर चोरों की तलाश शुरू की। जिसमें तकनीकी व मुखबीर की सूचना पर 13 अक्टूबर को देर शाम मोटरसाइकिल चोर गिरोह के पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 मोटर साइकिलें बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में शोरूम से 11 मोटर साइकिलें चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। मामले में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी व मोटर साइकिलें बरामदगी के प्रयास जारी है। चोरी की बाइक खरीदकर बेचता था कांस्टेबल थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में एक कांस्टेबल तरूणराज मीणा (30) भी शामिल है। आबूरोड निवासी व पुलिस लाइन में कार्यरत उक्त कांस्टेबल पकड़े गए चोरों से चोरी की मोटरसाइकिलें खरीदकर उनको अन्य लोगों को बेचने का काम करता था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों से अन्य वारदातें भी खुलने की संभावना है, इसको लेकर भी पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये आरोपी हुए गिरफ्तार पुलिस ने मोटर साइकिल चोरी के आरोप में भाटकडा सिरोही निवासी अलताफ खान (21), घांचीवाडा सिरोही निवासी मोहम्मद साहिल (20), झुपाघाट सिरोही निवासी गौरव मीणा(22), गोयली निवासी लक्ष्मण रेबारी(23) व आबूरोड हाल पुलिस लाईन सिरोही निवासी कांस्टेबल तरूणराज मीणा(30) को गिरफ्तार कर किया है। पुलिस टीम में यह रहे शामिल पुलिस टीम में कोतवाली सिरोही थानाधिकारी बुद्धाराम, एएसआई शैतानसिंह, कांस्टेबल दौलतसिंह, महावीरसिंह, जितेन्द्रसिंह, दिनेश कुमार, दिलीपसिंह, पुष्पेन्द्रसिंह, जोताराम, श्रवण, नरेन्द्र कुमार के साथ वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी में विशेष योगदान रहा है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें