वेस्ट बनास बांध में हाथ पैर बंधा युवक का शव तैरता मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ कराया हत्या का मामला दर्ज

सिरोही Published: October 12, 2022 05:18:55 pm

Dead body of a young man tied with hands and feet found floating in West Banas Dam, family members expressed fear of murderसिरोही जिले के सरुपगंज थाना क्षेत्र के पश्चिमी वेस्ट बनास बांध में युवक का तैरता हुआ शव मिलने के मामले में मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। यहां बांध में सोमवार को युवक का तैरता हुआ शव मिलने की सूचना पर सरुपगंज पुलिस मौके पर पहुंची तथा सरुपगंज अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया। इसके बाद परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

पुलिस के अनुसार सरुपगंज थाना क्षेत्र के सबसे बडे पश्चिमी वेस्ट बनास बांध में एक युवक के शव मिलने की सूचना पर डीएसपी जेठूसिंह करनोतए थानाधिकारी हरीसिंह राजपुरोहित व हैड कांस्टेबल वीरेन्द्रसिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। शव को सरुपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर शव की शिनाख्ती के प्रयास शुरू किए। मृतक की शिनाख्त उदयपुर जिले के भींडर निवासी भावेश सेन बताया जा रहा था। जो सरुपगंज में फाइनेंस का कार्य करता था। सूचना पर मृतक के मामा सरुपगंज अस्पताल पहुंचे तथा मृतक की शिनाख्त कर घटना की जानकारी ली। मृतक के मामा ने उसके माता.पिता को भी सूचना दी। जिस पर मृतक के माता.पिता मंगलवार को अहमदाबाद से सरूपगंज पहुंचे और हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रस्सी से बंधे थे हाथ .पैर

प्रथम दृष्टया युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के चेहरे व पर्सनल पार्ट पर चोट के निशाना है तथा उसके हाथ व पैर एक रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है एवं मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पढ़ना जारी रखे

