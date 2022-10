मौत के बाद भी जिंदा रहेंगे सेवानिवृत लाइब्रेरियन केसर सिंह डाबी

मृत्युपरांत परिजनों ने उदयपुर मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए किया देहदान

सिरोही. जिनके बिना जिंदगी की कल्पना तक नहीं की जा सकती, उनकी मौत के बाद धीरे-धीरे हम उनको भूल जाते हैं. लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी है जो मौत के बाद भी जिंदा ही रहेंगे। ये वे लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए अपनी देह दान कर दी। सिरोही निवासी सेवानिवृत लाइब्रेरियन भी ऐसे देह दानी है, जो हमेंशा याद रहेंगे। सिरोही के शास्त्रीनगर निवासी सेवानिवृत लाइब्रेरियन केसर सिंह डाबी पुत्र बाबू सिंह डाबी की मौत होने पर उनके परिजनों ने मंगलवार को उनकी पार्थिव देह उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में दान कर दान कर उनकी इच्छा पूरी की।

दरअसल देहदाता केसर सिंह डाबी ने 6 साल पूर्व स्वेच्छा से लायंस क्लब सिरोही से जुड़े समाजसेवी प्रकाश प्रजापति से संपर्क कर मरणोपरांत देहदान करने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर प्रजापति ने समस्त दस्तावेज तैयार करवाकर 21 जून 2016 को जिला कलक्टर कार्यालय में तत्कालीन जिला कलक्टर लक्ष्मीनारायण मीणा के समक्ष देह्दाता की पत्नी शिक्षिका रेखा डाबी एवं प्रजापति के साक्षी में हस्ताक्षर कर मेडिकल कॉलेज उदयपुर के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए मरणोपरांत देहदान संकल्प की प्रक्रिया पूर्ण की थी। सोमवार शाम अस्पताल में उपचार दौरान केसर सिंह डाबी की मृत्यु के पश्चात पिता की इच्छा एवं संकल्प अनुसार उनकी पुत्रियों डाल्वी एवं शाल्वी ने समाजसेवी प्रकाश प्रजापति को सूचित किया। इस पर प्रजापति ने अस्पताल पहुंच कर शव वाहिनी से शव को निवास स्थान पहुंचाया एवं संकल्प अनुसार उदयपुर मेडिकल कॉलेज के एनोटोमी डिपार्टमेंट के प्रभारी एवं चिकित्सकों को सूचित कर परिवार जनों को अग्रिम कार्यवाही एवं प्रक्रिया के लिए समझाया। तत्पश्चात परिवारजनों एवं रिश्तेदारों ने अंतिम संस्कार पूर्व विधिविधान कर सगे संबंधियों की उपस्थिति में दोनों पुत्रियों एवं रिश्तेदारों द्वारा कन्धा देकर शव यात्रा निकाली। इसके बाद अंतिम संस्कार स्थल से पहले भाई ईश्वर सिंह डाबी, दामाद बलवीर सिंह एवं मनीष सिंह ने एम्बुलेंस द्वारा रात्रि को पार्थिव देह को आरएनटी मेडिकल कॉलेज के एनाटोमी डिपार्टमेंट पहुंचाकर कार्रवाई कर देहदाता केसर सिंह की देह को मेडिकल विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए दान किया। इस दौरान उनके भाई वीरेंद्र सिंह डाबी, ईश्वर सिंह डाबी, समाजसेवी प्रकाश प्रजापति, रिश्तेदार प्रवीण सिंह चौहान, महेंद्र सिंह सिंदल, अर्जुन सिंह भाटी, वीरेन्द्र सिंह डाबी सहित परिजन, रिश्तेदार एवं मित्र उपस्थित थे। पढ़ना जारी रखे