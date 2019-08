राजस्थान के कई जिलों में तेज मूसलाधार बारिश, सड़क बनी नदी, स्कूल-घरों में घुसा पानी

राजस्थान के कई जिलों में तेज मूसलाधार बारिश, सड़क बनी नदी, स्कूल-घरों में घुसा पानी

Monsoon Live Updates : Heavy Rain News in Rajasthan : हरियाली तीज ( Hariyali teej 2019 ) के पर्व पर पूरे राजस्थान में मेघ ( Heavy Rain in Rajasthan ) मेहरबान रहे। तीज की सवारी ( teej mela video 2019 ) निकलने से पहले ही शहर में बारिश ( Rain in Rajasthan 2019 ) ने चार चांद लगा दिए। प्रदेश में शनिवार को मेवाड़ समेत कई जिलों में झमाझम बारिश ( Current Rainfall in Rajasthan ) का दौर चला।