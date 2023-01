राजपथ के स्मारक की शैली में सिरोही में शहीद स्मारक का हुआ निर्माण, मशाल रैली में दिखा देशभ​क्ति का जज्बा

सिरोहीPublished: Jan 28, 2023 10:44:39 pm Submitted by: Satya Sharma

शहीद स्मारक का किया लोकार्पण, मशाल रैली में उमड़ा जनसमूह

राजपथ के स्मारक की शैली में सिरोही में शहीद स्मारक का हुआ निर्माण, मशाल रैली में दिखा देशभ​क्ति का जज्बा

Martyr's memorial built in Sirohi in the style of Jaipur's monument, the spirit of patriotism was shown in the torch rallyसिरोही. जयपुर में राजपथ पर बने स्मारक की शैली में देश के वीर शहीदों के सम्मान में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अन्तर्गत सिरोही जिला मुख्यालय पर मुख्य डाकघर के पास बनाए गए शहीद स्मारक का शनिवार शाम को लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ।