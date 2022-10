सिरोही में 50 करोड़ की लागत से बनेगा मिनी सचिवालय भवन, सरकार ने राशि की मंजूर

- एक ही जगह पर होंगे सभी कार्यालय, आम जनता को मिलेगी राहत

Mini secretariat building to be built in Sirohi at a cost of 50 crores, the government approved the amountसिरोही. जिला मुख्यालय पर 50 करोड़ की लागत से मिनी सचिवालय भवन का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अन्तर्गत स्वीकृत मिनी सचिवालय निर्माण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 50 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। ऐसे में अब शीघ्र ही मिनी सचिवालय का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जागी है।

राशि स्वीकृति होने से लोगों में खुशी की लहर है। ऐसे में अब लोगों को एक ही जगह पर सभी कार्यालय नजर आएंगे। एक ही जगह पर सभी कार्यालय होने से लोगों को भी सुविधा मिलेगी। इधर, सरकार की ओर से सिरोही में मिनी सचिवालय निर्माण कार्य के लिए राशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री सलाहकार, विधायक संयम लोढा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय बनने से आम जनता को राहत मिलेगी तथा वे किसी भी विभाग का कार्य एक छत के नीचे करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि मिनी सचिवालय के कार्य की मुख्यमंत्री बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2020-21 में घोषणा की गई थी। भवन अन्डर ग्राउंड, भू तल एवं तीन मंजिला इमारत में तैयार होगा। भवन में समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। विधायक ने बताया कि भवन वर्तमान में संचालित जिला कलक्टर कार्यालय से 2.50 किमी, बस स्टैंड से 1.50 किमी एवं जिला चिकित्सालय से एक किमी की दूरी पर निर्मित होगा। मिनी सचिवालय में 20 विभाग होंगे संचालित जिला कलक्टर डॉ. भंवर लाल ने बताया कि मिनी सचिवालय सिरोही के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड रुपए, 2023-24 में 30 करोड एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10 करोड सहित कुल 50 करोड रूपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। सिरोही के नवीन प्रस्तावित न्यायालय के पास 6.10 हैक्टयर भूमि में यह मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। इसमें करीब 20 विभाग संचालित होंगे। भवन में 240 चार पहिया व 250 दुपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी।