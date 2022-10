Murder: मां से अवैध संबंध व बहन से छेड़छाड़ करने से नाराज युवक ने धारदार हथियार से अधेड़ की कर दी हत्या

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

सिरोही

murder in sirohi due to illicit relationship and molestationसिरोही. जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के झुपाघाट में सुबह करीब 5 बजे अपने मकान में सो रहे अधेड़ की आपसी रंजिश को लेकर दो युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक झ़ुपाघाटा सिरोही निवासी रमेश कुमार (45 वर्ष ) पुत्र मोटाराम भील है।

पुलिस के मुताबिक आरोपी की मां के साथ मृतक के अवैध संबंध होने और बहन के साथ छेड़छाड़ के चलते रंजिशवश आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर रमेश को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद गठित पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए शाम को ही हत्या की घटना का पर्दाफाश कर हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सुबह हमले की घटना के दौरान अपने पति को बचाने आई पत्नी के भी हाथ में चोटें आई है। पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी ने रिपोर्ट देकर बताया कि अल सुबह करीब 5 बजे शहर के झुपाघाट बडा भीलवाडा स्थित उसके मकान में हत्या की नीयत से आए कांजीहाउस के पास सिरोही निवासी मनोज कुमार (22) पुत्र करणलाल भील व श्रवण (21) पुत्र अमृत लाल भील ने घर में सो रहे उसके पति रमेश कुमार(45) पुत्र मोटा राम भील पर धारदार हथियार से सिर व गर्दन पर हमला किया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रमेश के चिल्लाने पर उसके पास सो रही उसकी पत्नी चौथी देवी भी जाग गई तथा पति को बचाने की कोशिश की, तो युवकों ने उस पर भी वार कर दिया, जिससे उसके भी एक हाथ में गहरा घाव हो गया। हमले के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक देवाराम, सीओ सिरोही पारस चौधरी, कोतवाली सिरोही थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित मय जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा मौका मुआयना कर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मृतक की पत्नी की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीमों ने तत्परता दिखाते हुए शाम को ही दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करना कबूल लिया।उदयपुर से एफएसएल टीम भी पहुंची मौके पर अवैध संबंध व छेड़छाड़ को लेकर कर दी हत्या सिरोही कोतवाली थानाधिकारी राजेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी मनोज की मां एक माह पहले मृतक रमेश कुमार के साथ चली गई थी। जिसकी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। हालांकि वह वापस आ गई थी। इसको लेकर मजोज को अपनी मां के साथ रमेश के अवैध संबंध होने का शक था। इसके अलावा कुछ दिन पहले रमेश ने मनोज की बहन के साथ भी छेड़छाड़ की थी। इस पर महिला थाना सिरोही में मृतक रमेश के खिलाफ छेडछाड का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। इन दोनों घटनाओं के चलते रंजिशवश मनोज ने अपने साथी के साथ मिलकर रमेश की हत्या कर दी। गिरफ्तारी की मांग को लेकर तीन घंटे नहीं उठाने दिया शव सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव उठाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों व लोगों ने हमलावारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को उठाने से मना कर दिया। उस पर पुलिस अधिकारियों ने परिजन व समाज के लोगों से समझाइश की, जिस पर परिजन माने तथा करीब सुबह 9 बजे शव को पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इस दौरान शव करीब चार घंटे तक घर में पडा रहा। पढ़ना जारी रखे

