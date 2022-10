आबूरोड-गांधीनगर ओवरब्रिज रेल लाइन पर गडर लगाने की तैयारी शुरू, कार्य को मिलेगी गति

120 फीट लम्बे गडर को असेम्बल कर रेलवे प्रशासन से ब्लॉक मिलने पर करेंगे कार्य शुरू

सिरोही Updated: October 10, 2022 05:56:07 pm

Preparations for installation of Gdder on Aburoad-Gandhinagar overbridge rail line started, work will get speedआबूरोड. गांधीनगर रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज कार्य को लेकर रेलवे लाइन पर गडर लगाने के कार्य में हो रही देरी को लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराने के बाद निर्माण स्थल पर गडर मंगवा दिए गए हैं। इससे निर्माण कार्य को गति मिलेगी। ओवरब्रिज निर्माण कार्य के पूरा होने से शहर की आधी से अधिक आबादी वाले गांधीनगर क्षेत्र के लोगों को शहर के मुख्य भाग में आवागमन में सुविधा होगी।

आबूरोड गांधीनगर-132 समपार फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण गत पांच वर्ष से जारी है। दो वर्ष में कार्य पूरा होना प्रस्तावित होने के बावजूद भूमि अधिग्रहण में आई दिक्कतों के चलते कार्य में देरी हुई। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड व राज्य सरकार की ओर से बनाए जा रहे ओवरब्रिज से गांधीनगर क्षेत्र व शहर के मुख्य भाग को जोड़ा जाएगा। अब तक यहां रेलवे फाटक से आवागमन होता था। निर्माण कार्य कर रही फर्म की ओर से वर्ष-2019 में ओवरब्रिज के रेलवे सीमा में रेलवे लाइन के पश्चिम भाग में पिलरों का निर्माण करवाया गया था। 120 फीट लम्बे गडर को असेम्बल कर जल्द ही रेलवे प्रशासन से ब्लॉक मिलने पर करेंगे कार्य शुरू राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर की ओर से गत 2 वर्षों से उत्तर पश्चिम रेलवे विभाग जयपुर से गडर डिजाइन की स्वीकृति की मांग की जा रही थी, लेकिन स्वीकृति नहीं मिलने से कार्य की गति थम गई थी। 24 फरवरी को डिविजनल रेलवे मैनेजर के आबूरोड आगमन पर गांधीनगर विकास मंच अध्यक्ष जितेंद्र परिहार ने समस्या से अवगत करवाया था। जिसके बाद स्वीकृति जारी होने पर अहमदाबाद में स्टील गडर तैयार करवाकर आबूरोड निर्माण स्थल पर उतारा गया। इसे असेंबल कर जल्द ही रेलवे प्रशासन से ब्लॉक देने पर रेलवे लाइनों के ऊपर लगाने का कार्य किया जाएगा। पढ़ना जारी रखे

