दुकान का ताला तोड़ नकदी व सोने-चांदी के जेवरात चुरा ले गए चोर

अ+ अ- सिरोहीPublished: Oct 21, 2022 05:27:11 pm Submitted by: Satya Sharma

अंदौर में नकदी व जेवरात सहित 50 हजार का सामान चोरी, एक कुए से ट्रैक्टर-ट्रॉली भी पार

दुकान का ताला तोड़ नकदी व सोने-चांदी के जेवरात चुरा ले गए चोर

Thieves stole cash and gold and silver jewelery breaking the lock of the shopसिरोही जिले के पोसालिया. पुलिस थाना पालड़ी एम अंतर्गत अंदौर गांव में सोने- चांदी के आभूषण की दुकान का ताला तोडकऱ चोर नकदी व जेवरात सहित करीब 50 हजार का माल चुराकर ले गए।

अंदौर निवासी प्रवीण कुमार पुत्र ओटमल सोनी ने बताया कि वह रोज की भांति दुकान बंद कर रात्रि में घर गया था, सवेरे दुकान पर आया तो दुकान का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर सामान बिखरा हुआ था। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। जिस पर पुलिस उप निरीक्षक प्रभुराम ने मय जाब्ता मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। जिसमें सारणेश्वर महादेव, जुझार बावसी और आलपा माताजी की रखी राशि करीब 25 हजार, सोना करीब 20 हजार व औजार सहित करीब 50 हजार का सामान चुरा कर ले गए। वहीं, बुधवार रात्रि को अंदौर शरद स्थित एक कुए से चोर ट्रैक्टर-ट्रौली चुरा ले गए। काश्तकार सवाराम लादाजी कुम्हार ने बताया कि बुधवार देर शाम करीब 7 बजे वह कुए से भोजन करने घर गया था। घर से वापस आया तो ट्रैक्टर ट्रोली नहीं मिला। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि चोरी गए ट्रैक्टर-ट्रॉली की तलाश की जा रही है। एक कार से अवैध अंग्रेजी शराब के 9 कर्टन जब्त, एक गिरफ्तार

मंडार. मंडार पुलिस की ओर से शराब तस्करी के विरुद्ध पांच दिन में चौथी बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई कर एक कार से अवैध अंग्रेजी शराब के 9 कर्टन जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिले में अवैध मादक पदार्थों एवं अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस उप निरीक्षक भंवरलाल के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों एवं अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लगातार नाकाबंदी की जा रही है। कार में मुल्जिम महिपाल सिंह के कब्जे से अवैध अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांड की बोतलें जब्त कर मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। मंडार पुलिस की ओर से अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध पिछले पांच दिन में लगातार चौथी बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस टीम में हैड कांस्टेबल गणेशराम, कांस्टेबल रणजीत सिंह, सुभाष, भंवरलाल, चुनाराम आदि शामिल थे। पढ़ना जारी रखे