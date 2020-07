हरियाणवी डांसर Sapna Chaudhary ने टिकटॉक बैन होने पर कही ये बात

भारत सरकार (Government of India) ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित कर दिया Government of India Banned 59 chines Apps) है।

सिरसा। सपना चौधरी Sapna Chaudhary का नाम ही काफी है। उनके डांस Sapna Chaudhary dance के तो लोग दीवाने हैं। जिस जिले में पहुंच जाएं, लाखों लोग एकत्रित हो जाते हैं। टिकटॉक Tiktok पर उनके लाखों फालोअर्स हैं। लद्दाख Ladakh में भारत-चीन सीमा India china border पर 20 सैनिकों के शहीद होने के कारण तनाव है। भारत सरकार (Government of India) ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित कर दिया Government of India Banned 59 chines Apps) है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। Sapna Chaudhary reaction on Tiktok ban)

क्या कहा है संदेश में

सपना चौधरी ने एक संदेश में ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। अपने वीडियो मैसेज में कहा है कि सरकार ने टिकटोक समेत 59 ऐप को बैन करने का जो फैसला लिया है, यह बेहद उम्दा फैसला है, वह इस फैसले का स्वागत करती है, उन्होंने कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनको मैं समझाना चाहती हूं। हम चीनी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से फंड उनके पास जाता है, इसी फंड के जरिये वो हमारे ऊपर गलत इस्तेमाल करते हैं। ये गलत बात है, इसलिए देश के लिए इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। सपना चौधरी ने देश की सीमा पर लड़ रहे सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा है-जो देश की सीमा पर सैनिक हैं, वो बहादुर सैनिक हैं, उनको मेरा सलाम।