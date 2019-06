बरात‍ में शामिल होने जा रहे 6 लोगों की दर्दनाक मौत की आई खबर, ऐसे हुआ हादसा सुन उड़ सबके होश

सीतापुर. जनपद में रफ्तार का कहर देखने को मिला हैं, यहां रफ्तार के कहर ने 6 लोगों को जहां मौत की नींद सुला दिया वहीं तकरीबन 3 दर्जन लोग घायल हो गए। बारात में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जा रहे लोगों के बीच उस वक़्त चीख पुकार मच गयी जब पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और ट्रॉली में सवार 6 लोगों की मौत जबकि तीन दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया हैं जहां तीन लोगों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया।

टैंकर की टक्कर से 6 लोगों की मौत

घटना शहर कोतवाली क्षेत्र में लखीमपुर-सीतापुर मार्ग पर स्थित टेडवा चिलौला इलाके की हैं। यहां के शाहपुर दलावल निवासी जगदीश के पुत्र सोनू की बारात मछरेहटा इलाके में जा रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक बारात में शामिल होने के लिए परिवार पर गांव के तकरीबन 3 दर्जन से अधिक लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर जा रहे थे इसी दौरान टेडवा चिलौला के पास लखीमपुर की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और ट्रॉली में सवार छह लोगों की मौके पर मौत हो गयी जबकि अन्य सभी घायल हो गए।

पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को भेजा अस्पताल

घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने सभी घायलों को सड़क से उठाकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया और मौके पर यातायात को सुचारू रूप से पुनः शुरू कराया। जिला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी हैं जबकि तीन गंभीर घायलों को डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी हैं जबकि 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर हैं जबकि बाकी घायलों का इलाज जारी हैं।

Sitapur: 6 people died and at least 7 were injured in a collision between a tanker and a tractor, late last night yesterday. SP Sitapur L R Kumar says, 'Injured have been referred to Lucknow, some are being treated here.' pic.twitter.com/03RRo6uryZ