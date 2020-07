कोरोना पीडि़त की मौत से घबराए हुए है किर्गिस्तान में फसे 2 हजार छात्र

(Bihar News ) चिकित्सक बनने का सपना (Dream of becoming a doctor ) लेकर किर्गिस्तान गए करीब 2 हजार युवाओं की (2 thousand students of Bihar ) जान सांसत में हैं। इन युवाओं की केन्द्र और बिहार सरकार सुनवाई नहीं (Centre and State is not hearing ) कर रही है। एक छात्र की कोरोना से मौत इनमें सबसे ज्यादा खौफ कोरोना को लेकर है।