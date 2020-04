और देखते ही देखते मरीज व चिकित्साकर्मी सिर पर पैर रख कर भाग लिए

( Bihar News ) मौत के संदेह मात्र से ही क्या ( Near the death ) हालत होती है, इसका नजारा पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में देखने को मिला। जहां एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive ) की जानकारी मिलते ही अस्पताल में अफरा-तफरी ( Patients and medical staff ran away ) मच गई। मरीज अपने बैड को छोड़ कर भागने लगे। चिकित्साकर्मियों में भी भय व्याप्त हो गया। वे भी रफूचक्कर हो लिए।