नेपाल में लगातार बारिश से संकट में हैं बिहारवासी

(Bihar News ) नेपाल में लगातार (Heavy rain in Neapal ) बारिश के बाद जिले के दक्षिणाखंड में प्रवाहित सरयू और दाहा नदी का (Increasing water level of Saryu ) जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सरयू नदी का पानी गंगपुर सिसवन व दरौली में खतरे के निशान के ऊपर बह (Flowing on danger mark ) रहा है। गंगपुर में पिछले 24 घंटों में नदी का जलस्तर 12 सेंटीमीटर बढ़ा है। सरयू नदी का जलस्तर गंगपुर सिसवन में खतरे के निशान से 8 सेमी बह रहा था।