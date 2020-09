बिहार में दलितों की आत्महत्या के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार - आजाद

(Bihar News ) बिहार में दलितों की सुरक्षा व दलितों का आत्महत्या (Dalits sucides in Bihar ) करना एक बड़ी समस्या है, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish is responsible for Dalit atrocities ) जिम्मेदार हैं। सरकारी नौकरी रहेगी ही नहीं तो क्या सरकार दलितों को नौकरी देगी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने बिहार के सीवान जिले से विधानसभा चुनाव सभा का आगाज किया।