अयोध्या में भूमि पूजन पर राममय हुआ बिहार जानकी जन्मस्थान में उत्सव

(Bihar News ) अयोध्या में राममंदिर निर्माण (Ram temple ) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के (P.M.Modi ) हाथों भूमि पूजन के मौके पर बिहार के सीतामढ़ी स्थित जानकी जन्मस्थान (Birth place of Janaki) समेत श्रीराम जानकी से जुड़े स्थलों पर उत्सव का वातावरण बना रहा। अनेक धार्मिक स्थलों (Celebration of religious places in Bihar ) पर दीपोत्सव और अनुष्ठान किए गए।