बिहार में कोरोना का कहर जारी, बच्चा पॉजिटिव निकला

( Bihar News ) बिहार में कोरोना का कहर ( Corona in Bihar ) कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह महामारी बच्चों को भी अपनी ( Child infected by Corona ) चपेट में ले रही है। सीवान में साढ़े तीन साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। ( Corona positige increasing in Bihar ) जिले में मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई। जबकि सूबे में यह आंकड़ा बढ़कर 529 हो चुका है।