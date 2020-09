पुलिस से पंगा लेना आसान नहीं है, हमले के 28 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे, छापेमारी जारी

(Bihar News ) पुलिस से पंगा लेना (Attack on police ) आसान नहीं है, गलती से यदि ले भी लिया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ (Paid heavy cost, attack on policemen ) सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के सीवान जिले के दो स्थानों पर। रौजागौर गांव में पुलिस टीम पर हमला करने वाले और पुलिसकर्मियों को बंधक बनाने वाले अब भागे-भागे फिर रहे हैं। (attack on police, fear in village ) पुलिस दबिश देकर कुल 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 43 लोगों को आरोपी बनाया गया है।