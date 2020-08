एक दे गया गम दूसरा सुशांत संगीत के जरिए सहेज रहा है सांस्कृतिक विरासत

(Bihar News ) बिहार का एक सुशांत अपने (Sorrow of Shshant ) चाहने वालों को गम दे गया वहीं दूसरा सुशांत अपनी माटी और संस्कृति (This Sushant is Sprinkling Fragrance of traditional music ) को सहेज कर संगीत की खुशी दे रहा है। यह सुशांत है सीवान पचरुखी प्रखंड के सहलौर गांव के निवासी योगेंद्र प्रसाद अस्थाना का पुत्र। 35 वर्षीय यह युवा बिहार की सांस्कृतिक विरासत को संगीत के जरिए युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश में जुटा हुआ है।