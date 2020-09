बिहार में फिर मचा वज्रापात से हाहाकार, दो सगी बहिनों सहित 10 की मौत

(Bihar News ) बिहार में वज्रपात का कहर (10 died by thunderclap in Bihar) जारी है। भारी बारिश के बीच हुई वज्रपात से (Total 200 deaths by thuderclap in Bihar ) प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दस लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को राज्य में वज्रपात से अब तक दस लोगों की मौत की खबर है। सासाराम में तीन, वैशाली में दो, छपरा में दो, भोजपुर में दो और पटना के पालीगंज में वज्रपात से एक नवोदय छात्र की मौत हो गई। अब तक बिहार में करीब दो सौ से लोगों की मौत हो चुकी है।