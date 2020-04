क्वारेंटाइन सेंटर में भर्ती व्यक्ति की मौत से दहशत फैली

बिहार ( Bihar News ) का वुहान बने सीवान के एक क्वारंटाइन सेंटर ( Death in quarantine centre ) में रखे गए व्यक्ति की मौत से इलाके में दहशत ( Spread fear of this death ) है और कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। मृत व्यक्ति ओमान से लौटे कोरोना संक्रमित ( Corona infected ) युवक का 55 वर्षीय चाचा हैं। वह रघुनाथपुर प्रखंड के पंजवार गांव का निवासी है जो अभी सर्वाधिक हॉटस्पॉट बना है।