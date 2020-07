सरयू नदी खतरे के निशान पर, बाढ़ का खतरा मंडराया

सरयू नदी (Saryu river on danger mark ) खतरे के निशान के करीब पहुंचने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ को लेकर तटवर्ती गांव के (Fear of flood in villages ) लोगों में दहशत है। थानाघाट पर स्थित गेज के अनुसार सरयू नदी 66.40 मीटर पर प्रवाहित हो रही है। यहां खतरे का निशान 66.50 मीटर है। राप्ती नदी के (Water level increasing in Rapti ) जलस्तर में भी वृद्धि जारी है।