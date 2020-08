तमाम आदेशों को धता बताते हुए यहां निकाला गया ताजिया, वीडियो हुआ वायरल

(Bihar News) सरकारी आदेशों और (Violation rules for Tajiya ) पुलिस प्रशासन के तमाम प्रबंधों को धता बताते हुए सिवान के प्रखंड भीखाबांध साईं टोला में शनिवार की रात को ताजिया निकाला गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब (Video viral of Tajiya ) जिला प्रशासन में हडकंप मचा हुआ है। पुलिस पता (Police invetigation procession of Tajiya ) लगाने का प्रयास कर रही है कि कौन-कौन इस गैरकानूनी काम में शामिल था।