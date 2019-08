सपने थे बड़े, पैसों की थी कमी, कार को यूं बना ड़ाला हेलीकॉप्टर

(छपरा,सिवान): अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता, जरूरत है तो सपने को पूरा करने के लिए जुनून पैदा करने की। बिहार के छपरा जिले के रहने वाले मिथिलेश प्रसाद के इसी जुनून ने उनसे कुछ ऐसा करवाया जो सबसे हटके था और जिसके बारे में वह हमेशा से सोचते रहे थे। हेलीकॉप्टर बनाने का सपना पाले 24 वर्षीय मिथिलेश ने अपनी नैनो कार को हेलीकॉप्टर की तरह मोडिफाइड किया। भले ही यह हेलीकॉप्टर जैसी दिखने वाली कार उड़ नहीं सकती पर यह मिथिलेश के लिए अपने सपने को पूरा करने जैसा है।

Bihar: A resident of Chhapra village, Mithilesh Prasad has given his Nano car the look of a helicopter , says,'I always wanted to make a helicopter, now I can't do that because my background is not strong and that's why I have given my car this look.' pic.twitter.com/uRVG8haVAK