प्यार करने वालों पर पड़ी बुरी नजर, जान पर बन आई

(Bihar News ) प्यार किया तो डरना (Love affair ) क्या, पर यदि प्यार करने वालों पर बुरी नजर (Bad eyes on loving couple ) पड़ जाए तो जान पर भी बन आती है। ऐसी ही सजा (Punishment of love ) एक प्रेमी जोड़े को भुगतनी पड़ गई। पंचायत ने न सिर्फ प्रेमी युगल के बाल काट दिए (Panchyat removed hair and beaten the pair) बल्कि दोनों के दस-दस बेंत भी लगाए गए।