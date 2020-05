विकास में पिछड़े पर अनुशासन में आगे इस गावं से ले सकते हैं सीख

(Bihar News ) मेट्रो ( Metro city) और विकसित कहे जाने वाले शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते ( Violation of social distanceing ) हुए देखी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के पिछड़े इलाके सीवान का एक छोटा सा ( Small village ) गांव हैं। जहां ग्रामीणों एक चिकित्सक के समझाने ( Doctor's social service ) से मात्र से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ऐसा पालन किया जैसा सेना में जवान करते हैं। ( Can learn lesson of discipline )