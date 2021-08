नक्सली फरमान से दहशत में परिवार, तीन सगे भाइयों के घर पर चिपकाया पर्चा

Naxal Farman Letter Posted Outside House of Three People- सोनभद्र जिले के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के सफारीपुर गांव में नक्सली फरमान (Naxal Farman) सुनाए जाने से दहशत का माहौल है। तीन सगे भाइयों के नाम पर 50-50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। उन्हें धमकी दी मिली है। जिसके नाम से रंगदारी मांगी है उसका कहना है कि वह गांव से बाहर था।