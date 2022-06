टोल प्लाजा के पास सरकारी बस के कंडक्टर से लूट का पुलिस ने किया खुलासा

उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पुलिस ने लूट का खुलासा किया है। जिसमें कई बड़े लुटेरों के नाम सामने आने की उम्मीद है।

रॉबर्ट्सगंज टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने बीती 6 जून को टोल प्लाजा से आगे बस कंडक्टर से हुई लूट की घटना के मामले में आज मुख्य आरोपी दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया बता दें कि इस मामले में तीन अन्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लूटपाट करने वाले गैंग के 8 बदमाश अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गैंग का एक युवक महिला का रूप धारण कर हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों को टार्च इशारा करता था, और फिर उसे खाई में झाड़ियों में ले जाकर सभी मिलकर उससे लूटपाट कर लेते थे। इस मामले अब तक में पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

Symbolic Photo of UP Police in Sonbhadra