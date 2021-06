सोनभद्र में जमकर बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

सोनभद्र. sonbhadra heavy rain Lightning सोनभद्र के डूभा गांव में रविवार को जमकर बारिश हुई। इस बारिश में बिजली गिरने से ननिहाल आए युवक की मौत हो गई जबकि ममेरा भाई बुरी तरह झुलस गया। दोनों कुएं के पास नहा रहे थे। अचानक बिजली गिरने से चपेट में आ गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्वी ले गई।

राम वन गमन मार्ग को अयोध्या से चित्रकूट तक संवारेगी यूपी सरकार

परिजन घटनास्थल पहुंचे :- म्योरपुर थाना क्षेत्र के करहिया काचन गांव निवासी रामप्रसाद (18 वर्ष) पुत्र रमेश बभनी थाना क्षेत्र के डूभा गांव स्थित अपने मामा हरि प्रसाद के घर घुमने आया था। रविवार की दोपहर बाद पर राम प्रसाद अपने ममेरे भाई बुद्धि नारायण (16 वर्ष) के साथ कुएं पर नहा रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान बिजली दोनों पर गिर पड़ी। तेज आवाज सुनकर परिजन घटनास्थल पहुंचे।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा :- दोनों को बभनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने रामप्रसाद को मृत घोषित कर दिया। बुद्धि नारायण का उपचार चल रहा है। उधर, बिजली से हुई मौत की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह व एसआई देवेंद्र प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुद्धी भेज दिया।

बहराइच में आंधी व बारिश से दो घर गिरे (Two houses fell due to storm, rain in Bahraich)

मानसून सत्र की आमद के साथ ही आंधी पानी का दौर शुरू हो गया है। बहराइच के तखवा गांव में आंधी व बारिश से दो आशियाने भरभरा कर ढह गए। कच्ची दीवार धराशायी हो गए। एक बुजुर्ग महिला फूंस के मड़हे में दब गई। आनन-फानन में उसे निकाला गया। वह बाल बाल चोटहिल होने से बच गई। जबकि घर में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी सूचना राजस्व लेखपाल को दी गई है।