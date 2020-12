भारत में हर वर्ष वायु प्रदूषण से होती हैं 16 लाख मौतें

एशिया में 65 फीसदी और भारत में 25 फीसदी मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती हैं (Air pollution accounts for 65 percent of deaths in Asia and 25 percent in India)