life expectancy : औसत आयु में 30 वर्ष बढ़े, वैज्ञानिक कर रहे जीवन की री डिजाइनिंग

-जीवन विज्ञान : (life science ) वैज्ञानिक चाहते हैं कि उम्र बढऩे से केवल बुढ़ापा ही लंबा न खिंचे। जवानी व मध्यम आयुकाल भी बढ़े। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए वैदिक संस्कृति के जीवन मूल्यों - शिक्षा, परिवार, काम और सेवानिवृत्ति को भी जीवन चक्र का हिस्सा माना है।

-स्टैनफोर्ड सेंटर ऑन लॉन्गवेटिटी (stanford center on longevity) ने ‘द न्यू मैप ऑफ लाइफ’ (The New Map of Life) नामक पहल शुरू की। जिसमें इंजीनियर, जलवायु वैज्ञानिक, वित्तीय विशेषज्ञों, जीवविज्ञानी और शिक्षकों को शामिल किया है। (life expectancy)