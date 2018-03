नई दिल्ली : बोतल बंद पानी हमेशा से सुरक्षित माना जाता है लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक बोतल बंद पानी टैपवॉटर से भी ज्यादा प्रदूषित होता है और इसकी वजह है बोतल, जिसमें पानी पैक होता है। सवाल उठता है कि जब बोतल बंद पानी भी सुरक्षित नहीं है तो कौन-सा पानी पिएं? चलिए हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिन्हे अपनाकर आप टैप से आने वाले वाले पानी को भी निश्चिंत होकर पी सकते हैं।

उबालकर

घर के किसी भी बड़े कंटेनर में पानी को भरकर उसे आंच पर रखे । पानी जब उबलने लगे तब उसे 3-5 मिनट तक लगातार उबालें । ज्यादा हो तो लगातार तेज आंच पर एक मिनट तक एकस्ट्रा उबालें । ठंडा करने के बाद पियें । उबालने से पानी की सारी अशुद्धियां दूर हो जाएंगी।

टमाटर और सेब के छिलके

दूषित पानी को पीने लायक बनाने का यह तरीका बेहद कारगर है। इसके लिए आपको टमाटर और सेब के छिलकों को पहले 2 घंटे के लिए एल्कोहल में डुबाकर रखना होगा । फिर इन छिलकों को निकालकर धूप में सुखा लें । अब ये छिलके दूषित पानी में डालें । कुछ घंटे के बाद छिलकों को निकाल दें, पानी की सारी अशुद्धियां गायब हो चुकी होंगी । इस तरीके से पानी में घुले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स के साथ पेस्टीसाइड्स (कीटनाशक) भी खत्म हो जाते हैं ।

नींबू के रस से

अगर पानी के बैक्टीरिया आपको डराते हैं तो नींबू की कुछ बूंदे आपके बेहद काम आ सकती हैं। Johns Hopkins School of Public Health और the Johns Hopkins School of Medicine ने रिसर्च में पाया कि नींबू के रस से पानी के बैक्टीरिया सोलर डिसइंफेक्शन तकनीक से ज्यादा बेहतर तरीके से साफ हो सकते हैं। जहां सूर्य की किरणों से पानी के बैक्टीरिया 6 घंटे में नष्ट होते हैं वहीं नींबू के रस से महज 30 मिनट में ये काम हो जाता है ।

केले के छिलके

केला खाने के बाद छिलका फेंके नहीं क्योंकि ये पानी में घुले शीशा और तांबा जैसे टॉक्सिक मैटल्स को खत्म करने में सक्षम होता है। साथ ही केले के एक छिलके को आप 11 बार तक यूज कर सकते हैं।

क्लोरीन

क्लोरीन की 16 बूंदों से 4 लीटर तक पानी कीटाणुमुक्त हो सकता है ।