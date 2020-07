72 फीसदी महिलाओं को ग्रे बालों वाले पुरुष आकर्षक लगते हैं- शोध

अक्सर विज्ञान के जरिए महिलाओं के अंतर्मन में छुपी उन बातों को जानने का प्रयास किया जाता है जो अनकही हैं या जिन पर अभी तक बहुत ज्यादा रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसा ही एक शोध स्कॉटलैंड के एक शोधकर्ता ने किया जिसमें उन्होंने यह जानने का प्रयास किया था कि महिलाओं को ग्रे या सफेद बालों (Salt and Pepper Crop of Hairline) वाले पुरुष कितना आकर्षित करते हैं? क्या ऐसे पुरुष सामान्य बालों वाले पुरुषों की तुलना में अलग तरह से व्यवहार करते हैं? दरअसल ग्रे बालों को मैच्योरिटी के साथ जोड़कर देखा जाता है जिससे महिलाओं को एक सुरक्षा की भावना का अहसास होता है। शोध में करीब 72 फीसदी महिलाओं ने माना कि उन्हें ग्रे बालों वाले पुरुष अन्य रंगों या सामान्य बालों वाले पुरुषों की तुलना में ज्यादा चार्मिंग और आकर्षक लगते हैं।

'फादर फिगर' वाले पुरुष अव्वल

शोधकर्ता ने ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट मैच डॉट कॉम के साथ मिलकर यह जानने का प्रयास किया कि ग्रे बालों से पुरुष कितने युवा या बूढ़े नजर आते हैं। शोध में सामने आया कि ग्रे बालों वाले ऐसे पुरुष जो महिलाओं के पिता की तरह दिखाई देते थे या उनसे काफी मिलते-जुलते थे वे पसंदीदा पुरुषों (Appeal) की सूची में सबसे ऊपर थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि ग्रे बालों वाले पुरुषों को अक्सर जीवनसाथी के प्रति वफादार और जीवन में स्थायित्व से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन एसे पुरुषों को पसंद करने वाली महिलाओं का यह भी कहना था कि वे ऐसे पुरुषों में अपने पिता के जैसे फीचर्स खोजती हैं लेकिन उम्र में वे उनके जितने ही होने चाहिए। यानी ग्रे बाल उन्हें तब तक ही पसंद हैं जब तक वे इन बालों में बूढ़े नहीं दिख रहे। वहीं पुरुषों के बाल किस पैटर्न में ग्रे हुए हैं इस पर भी पसंद-नापसंद निर्भर करती है। आंशिक रूप से खास पेटर्न में आए ग्रे बाल पूरे ग्रे बालों की तुलना में ज्यादा अपील करता है।

बचपना नहीं सयाना होना चाहिए

दरअसल महिलाओं को जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट, रिचर्ड गेरे, ह्यू जैकमैन, मिलिंद सोमन और कबीर बेदी जैसे ग्रे बालों वाले पुरुषों में उनका सयानापन (Sense of Responsibility and Level of Maturity) पसंद आता है। यहां गुड लुकिंग होना ही काफी नहीं है। ऐसे पुरुषों के ग्रे बाल उनकी अपील को बढ़ाने का काम करते हैं। रिश्ते में मैच्योर पुरुषों की हमेशा कद्र की जाती है, खासकर अगर मामला जीवनसाथी या पार्टनर चुनने का हो। डेटिंग साइट्स पर इन बातों को गुड लुक्स से ऊपर आंका जाता है।