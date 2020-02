जम्मू-कश्मीर मे गठित होगा नया राजनीतिक दल

जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय दलों के नेताओं के नजरबंद होने के बाद आई क्षेत्रीय राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाने के इरादे से पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी ने आपकी पार्टी नाम से नया राजनीतिक दल ( New Political Party in J&K) बनाने की घोषणा की है। बुखारी इसकी औपचारिक घोषणा श्रीनगर में ( Bukhari will head of party ) करेंगे।