जम्मू-कश्मीर पर अब मंडरा रहा है एक नए किस्म का खतरा

जम्मू-कश्मीर में एक नए किस्म का खतरा ( New threat over J&K ) मंडरा रहा है। इस खतरे से निपटने में सुरक्षा बल भी कुछ नहीं कर सकते। यह खतरा है हिमालय की तरफ से। हिमालय के ग्लेशियर पिघलने ( Threat of Enviorment change ) से जम्मू-कश्मीर पर पर्यावरणीय संकट मंडरा रहा है।