AMAZING : एक गीत को 200 गायकों ने दी आवाज...14 भाषाओं में होगा जारी

-आशा भोसले, सोनू निगम, अनूप जलोटा, कविता कृष्णामूर्ति, कैलाश खेर, हरिहरन, एसपी बालासुब्रह्मण्यम ने घर से ही रिकॉर्ड किया है

-जयतु जयतु भारतम (Jaytu Jaytu Bharatam) को प्रसून जोशी ने लिखा, शंकर महादेवन ने कंपोज किया (Jaytu Jaytu Bharatam’ composed by Shankar Mahadevan with lyrics by Prasoon Joshi)